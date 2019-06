Lorela Ostina pirmo dēla ārstēšanas reizi ar hlora dioksīdu nofilmēja un ielika video straumēšanas vietnē "Youtube". 30 sekundes garajā video redzams, kā sievietes 27 gadus vecais dēls iedzer balinātāju, sēž pie virtuves galda, nekontrolēti svaidās ar rokām, kliedz, tad nomierinās un nokož gabaliņu banāna. Video ir publiski pieejams, taču ar to nepietiek, lai sekotu likumsargu rīcība. Šis gadījums lieliski parāda savādo situāciju, kurā nezinātniska informācija var apmulsināt institūcijas, kuru darbs ir rūpēties par mazāk aizsargāto sabiedrības locekļu drošību, ziņo "NBC News".

"Ārstēšana" ar industriālo balinātāju

51 gadu vecā Lorela Ostina ir fotogrāfe no Kanzasas štata ASV. Viņa ir sešu bērnu māte, četri no tiem sirgst ar autismu. Spriežot pēc viņas "Facebook" lapas, sieviete šo attīstības traucējumu (kuriem nav zināmu zāļu) ārstēšanai ir izmēģinājusi virkni "netradicionālu" ārstniecības metožu - sākot no aļģēm un beidzot ar ķīmiskajā kastrācijā izmantotajām hormonu terapijām.