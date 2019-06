Administratīvi teritoriālā reforma: pētnieki piedāvā sākotnēji izveidot apriņķus

Viņš izklāstīja datus par ekonomiskās atkarības indikatoru laika posmā no 2013.-2017. gadam, kā arī citus ekonomiskos aprēķinus, norādot, ka pēc aizsardzības Latvijas sabiedrībai nav svarīgāka izaicinājuma kā radīt produktīvas darbavietas.

"Līdz šim mēs par policentrisku attīstību tiešām esam tikai cīnījušies, jo jau no 1996. gada ir veidota reģionālā politika, pieņemts Reģionālās attīstības likums un vairākas pamatnostādnes. Taču desmit gadu laikā likumos noteiktais nav īstenots un reģionu attīstības kohēzija nav notikusi. Tieši pretēji - situācija ir pasliktinājusies," klāstīja Miglavs.

Viens no galvenajiem iemesliem tam esot centralizēta un sektoriāli organizēta valsts pārvalde, kura ir izrādījusies neefektīva. Proti, savā kontrolē paturot vairumu no finansiālajiem, institucionālajiem resursiem un funkcijām, valsts nav izmantojusi vienu no efektīvas pārvaldības principiem - iespējami lielu atbildības daļu pārvirzīt uz reģioniem un pašvaldībām, uzskata Miglavs.