Kuras Zodiaka zīmes pārlieku mīl bāzt degunu svešās darīšanās?

Dvīņi

Šīs Zodiaka zīmes pārstāvji ir ārprātīgi ziņkārīgi un vēlas zināt visu. Dvīņi bez īpašas piepūles spēj no apkārtējiem izvilināt pat to visrūpīgāk glabātos noslēpumus. Tiesa, ar šīs gaisīgās zīmes pārstāvjiem jābūt uzmanīgiem - tie var vieglprātīgi izpaust citu rūpīgi slēpto pat nedomājot par to, kādas var būt tā sekas. Ja Dvīņu lielās mutes dēl radusies nepatīkama situācija, tie gan nekavējoties būs gatavi palīdzēt to atrisināt.