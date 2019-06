Uzņēmums "Lido" noliedz bijušās darbinieces apgalvojumus par pārkāpumiem

"Kad "Lido" 2016.gadā atvēra jaunus restorānus Berlīnē, tas bija liels notikums gan šeit esošajiem darbiniekiem, gan Berlīnes latviešiem. Tikai mūsu darbinieki zina, kā vislabāk pagatavot ēdienu un apkalpot klientus, un kolēģiem Latvijā tika piedāvāta iespēja doties pilnībā apmaksātā komandējumā un atbalstīt jaunās komandas izveidi Vācijā. No sirds esam pateicīgi tiem kolēģiem, kuri šo izaicinājumu pieņēma un palīdzēja restorāniem to atvēršanas posmā," viņa pauda.

"Lido" mārketinga un komunikācijas projektu vadītāja norādīja, ka kopumā "Ķirsons" klienti labi novērtē saņemto produkciju un servisu - "Google Reviews" ēdināšanas iestāde novērtēta ar atzīmi 4,4 no 5. Tikmēr ceļotāju iecienītajā "Tripadvisor" "Ķirsons" novērtēts ar 4,5 zvaigznītēm no 5.

''Sākumā domājām, ka Vācijā viss ir godīgi un visi maksā nodokļus. Taču no desmit cilvēkiem, kas atnāk pie mums strādāt, astoņi prasa samaksu "in cash" [skaidrā naudā], un tikai divi ir gatavi to saņemt oficiāli. Vācijā maksā lielus sociālos pabalstus, un cilvēki grib tos saņemt, paralēli piestrādājot kaut kur neoficiāli. Berlīnē ir sabraukuši cilvēki no visas pasaules, un daudzi, kas grib kaut ko darīt, vēlas saņemt skaidrā," viņš sacīja.