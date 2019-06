Ērvings devis "Celtics" vadībai mājienu par pievienošanos Kuruca "Nets"

Kā vēsta "The Athletic", "Celtics" vadībai Ērvings atklājis, ka negrasās slēgt jaunu līgumu ar šo komandu un ka, visticamāk, pievienosies "Nets" vienībai. Vēl pagājušajā nedēļā Ērvings atteicās no sava līguma pēdējā gada, kas viņam, spēlējot "Celtics" sastāvā, būtu ļāvis iekasēt 21,3 miljonus dolāru (19 miljonus eiro). Tā vietā viņš kļūs par neierobežoti brīvo aģentu un varēs noslēgt ienesīgāku līgumu, turklāt, visticamāk, ar citu komandu. Ērvings arī iepriekš pārtrauca ilggadēju sadarbību ar aģentu un pievienojies mūziķa "Jay-Z" piederošai aģentūrai. Zīmīgi, ka reperim pieder arī daļa no "Nets" komandas. Saspēles vadītājs "Celtics" vienībā spēlējis divus gadus - 2017.gadā viņš tika iemainīts no Klīvlendas "Cavaliers". Iepriekš kā Ērvinga potenciālās nākamās darbavietas tika minētas arī Ņujorkas "Knicks" un Losandželosas "Lakers", kur spēlē viņa bijušais komandas biedrs Lebrons Džeimss. Tiesa, "Lakers" nupat sastāvu papildinājusi ar NBA superzvaigzni Entoniju Deivisu. Aizvadītajā sezonā Ērvings regulārajā čempionātā 67 spēlēs vidēji iemeta 23,8 punktus un veica 6,9 rezultatīvas piespēles, bet izslēgšanas turnīrā deviņos mačos viņam caurmērā 21,3 punkti un 7,0 rezultatīvas piespēles. Kopā ar "Cavaliers" komandu Ērvings 2016.gadā kļuva par NBA čempionu. Tāpat kļuvis zināms, ka pašreizējo līgumu ar "Celtics" pārtrauks arī centrs Els Horfords, kurš tādējādi vasarā kļūs par brīvo aģentu. Iepriekšējā sezonā aizsardzības speciālists regulārajā čempionātā 68 spēlēs vidēji iemeta 13,6 punktus un izcīnīja 6,7 atlēkušās bumbas, kamēr deviņos izslēgšanas turnīra mačos viņa kontā caurmērā 13,9 punkti un 9,0 atlēkušās bumbas. Ja 33 gadus vecais Horfords neizvēlētos kļūt par brīvo aģentu, viņš par nākamo sezonu būtu saņēmis iespaidīgu 30,1 miljonu dolāru (27 miljonus eiro). Visticamāk, viņš vasarā arī pievienosies kādam citam NBA klubam.