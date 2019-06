EČ sieviešu basketbolā norisei LBS pietrūkst vēl 196 000 eiro

LBS valde sēdē izskatījusi Eiropas sieviešu čempionāta sagatavošanas gaitu. Konstatēts, ka divu mēnešu laikā izdevies nodrošināt budžetā paredzēto sponsoru līdzekļu piesaisti 50 000 eiro apmērā, kā arī sarunās ar Starptautisko Basketbola federāciju (FIBA) panākt izdevumu samazināšanu par 43 000 eiro. Savukārt Rīgas pašvaldība pieņēmusi lēmumu atbalstīt čempionāta rīkošanu ar 100 000 eiro kā paredzēts iepriekš apstiprinātajā tāmē. Ņemot vērā minēto, patlaban Eiropas sieviešu čempionāta budžetā saglabājies deficīts 196 000 eiro apmērā, informē LBS. "Kopš 2018.gada rudens vairākkārt esam informējuši Izglītības un zinātnes ministriju, Nacionālo sporta padomi (NSP) un valdību par čempionāta rīkošanas sadārdzinājumu. Diemžēl par spīti neoficiāli izskanējušajiem solījumiem, LBS lūgumi piešķirt papildus līdzekļus noraidīti, ignorējot argumentu, ka Eiropas čempionāta norise Latvijā sagādā pozitīvu efektu Latvijas ekonomikai, ko NSP iepriekš izvirzīja kā vienu no kritērijiem, lai atbalstītu lielu starptautisku sacensību rīkošanu," pauda LBS prezidents Valdis Voins. "Lai nodrošinātu sekmīgu Eiropas čempionāta norisi, LBS valde izskatīs iespējas aizņemties trūkstošos līdzekļus un lūgs organizācijas padomi akceptēt šādu lēmumu. LBS padomes sēdi sasauksim līdz Eiropas čempionāta sākumam," atklāja Voins. Jau iepriekš bija izskanējusi informācija, ka LBS turnīra rīkošanai būs jāņem aizdevums. "LBS izdarīs visu nepieciešamo, lai Eiropas sieviešu čempionāts Rīgā notiktu atbilstoši FIBA standartiem un Latvijas kā augsta līmeņa starptautisko sacensību kvalitatīvas rīkotājas lieliskajai reputācijai starptautiskajā sporta sabiedrībā. Vienlaikus uzskatām, ka konstruktīvas komunikācijas trūkums vairāk nekā pusgada garumā no valsts institūciju puses liecina par būtiskiem trūkumiem sporta nozares pārvaldībā, kā arī "atbildīgo" ierēdņu bezatbildību un nekompetenci," uzsvēra Voins. Iepriekš LBS informēja, ka turnīra rīkošanai pietrūkst 201 000 eiro, tomēr nu šī summa nedaudz samazinājusies. Eiropas čempionāts norisināsies no 27.jūnija līdz 7.jūlijam. A un B apakšgrupu spēlēs notiks Rīgā, bet pārējo apakšgrupu mači un izslēgšanas turnīrs norisināsies Serbijā. Sešas labākās komandas iegūs tiesības 2020.gada februārī piedalīties olimpiskajā kvalifikācijas turnīrā.