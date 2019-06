Bezatbildības dēļ Liepājā nodedzina dzīvokli

"Ugunsgrēks bija izcēlies kādā no dzīvokļiem un tajā dega viena no istabām astoņu kvadrātmetru platībā. No ēkas tika evakuēti 13 cilvēki. Ugunsnelaime likvidēta pulksten 10.42," informēja VUGD pārstāve Vendija Pikše. Dzēšanas darbos kopā piedalījušies astoņi ugunsdzēsēji.