Kirkorovs par nolaišanos Maskavas lidostā: "Šīs 30 sekundes es nekad neaizmirsīšu!"

Эти 30 секунд своей жизни я не забуду никогда! Благодарность пилотам рейса S7 922 ВАРНА -МОСКВА авиакомпании S7 за профессионализм и слаженность действий. Правда, По данным пресс-секретаря аэропорта Александра Власова, информация о ЧП при приземлении рейса из Варны была недостоверной. «Посадка и руление воздушного судна на место стоянки прошли в штатном режиме», — заявил Власов. Ну что тут сказать, тогда посмотрите на это «штатное» приземление.... ‼️ФАКТЫ‼️- упрямая штука. Обошлось. На сей раз. Живём дальше! Video by @phot.on