Kad runa ir par mīlēšanos mēnešreižu laikā, sabiedrība dalās divās daļās – vieni saka, ka tas ir “ok”, otri – ka neveselīgi un nepatīkami. Un starp visiem piekritējiem un noliedzējiem maskējas vēl trešā grupa – tie, kas nekad nav nodarbojušies ar seksu mēnešreižu laikā un paslepus vēlētos to izmēģināt, taču baidās piedāvāt partnerim, jo “ko viņš/viņa teiks? Ja nu nosodīs?” Sāksim ar to, ka vairums vīriešu dzīvo ar uzskatu “Kāda jēga no zobena, ja tas nemirkst asinīs”, tāpēc iespēja, ka jūsu vīrietis pret ideju mīlēties “tajās dienās” izturēsies nosodoši, ir pavisam niecīga. Tas nozīmē, ka lēmums par šo ir lielākoties atkarīgs no sievietes pašas. Lai vieglāk būtu pieņemt šo lēmumu, iepazīstieties ar turpinājumā apkopotajiem argumentiem PAR un PRET seksu mēnešreižu laikā, kā arī uzziniet, kā Jums šajā situācijā var palīdzēt intīmpreču veikals!