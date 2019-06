Svētku sajūtas radīšanai ikviens Latvijas iedzīvotājs valsts mežos drīkst iegūt piecas bērzu meijas

Ikviens Latvijas iedzīvotājs svētku sajūtas radīšanai bez maksas drīkst iegūt arī koku zarus viena kubikmetra apmērā neatkarīgi no koku sugas.

Taču tad ir jāievēro nosacījumus, ka zarus atļauts iegūt cirsmās pēc mežizstrādes darbu pabeigšanas no ciršanas atliekām, kā arī tos atļauts iegūt no augošiem kokiem, kas garāki par trim metriem.

Vienlaikus zarus atļauts iegūt no koka zemākajiem zariem, atstājot neskartus augšējos zarus, lai to zaļais vainags būtu vismaz divas trešdaļas no koka augstuma. Liegts bojāt koka stumbru un galotni.