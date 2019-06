Pie atbildības sauks 30 gadīgu vīrieti, kurš sūtījis pornogrāfiska rakstura materiālus trīspadsmitgadniecei

Izmeklēšanā noskaidrots, ka vīrietis ar meiteni iepazinies internetvietnē un savu vecumu viņš nav slēpis, taču, apzinoties to, ka meitene ir mazgadīga, caur "WhatsApp" no sava mobilā telefona uz meitenes mobilo tālruni sūtījis viņai pornogrāfiska rakstura videofailus un bildes, kurās redzams viņš pats. Vīrietis to darījis, lai apmierinātu savu dzimumtieksmi un vienlaikus izraisītu dzimuminstinktu mazgadīgajā meitenē.