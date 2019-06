"Bezpalīdzīgs bērns liesmojošā virtuvē, kamēr aizbildnis gulējis." Ogrē aizmirsti kartupeļi uz degošas plīts varēja beigties letāli

Kaimiņi rīkojušies operatīvi, – vieni zvanīja ugunsdzēsējiem, bet citi paralēli centušies iekļūt degošajā dzīvoklī. Viens no viņiem caur ārdurvīm, bet otrs – caur logu.

Viens no varoņiem, kurš centies izglābt bērnu, stāsta, ka nemaz nezināja, vai dzīvoklī kāds atrodas, taču izlēma par to pēc iespējas ātrāk pārliecināties.

Tikmēr bērna aizbildnis, izvilkts no degošā dzīvokļa, uzreiz aizskrēja nezināmā virzienā, atstājot meitenīti iepakaļ, atklāj raidījums.

Bērna mamma esot bijusi darbā un par notikušo uzzināja vēlāk. Viņa no komentāriem atteikusies. Meitenīte no slimnīcas atgriezusies sveika un vesela. Kur palicis vīrietis, kam bija jāpieskata bērns, nezina neviens no ēkas iedzīvotājiem, atklāj raidījums "Degpunktā".