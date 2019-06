Līgo svētkos būs izmaiņas apmēram 500 reģionālo autobusu maršrutos

Izmaiņas gaidāmas autobusu maršrutos, kurus apkalpo SIA "Nordeka", AS "Cata", AS "Liepājas autobusu parks", SIA "Norma-A", SIA "VTU Valmiera", SIA "Sabiedriskais autobuss", AS "Talsu autotransports", SIA "Tukuma auto", SIA "Ventspils reiss", AS "Rīgas taksometru parks", SIA "Ogres autobuss", SIA "Ekspress Ādaži", SIA "Galss buss", SIA "Dobeles autobusu parks", SIA "Jelgavas autobusu parks", SIA "Aiva auto", SIA "Daugavpils autobusu parks", AS "Rēzeknes autobusu parks", SIA "Jēkabpils autobusu parks", SIA "Gulbenes autobuss", SIA "Madonas ceļu būves", SIA "Migar", SIA "Ludzas autotransporta uzņēmums", SIA "Aips" un SIA "Ceļavējš".