Atvaļinājumu laiks! Vietas, kur skaisti atpūsties bez tūristu pūļiem

Netālu esošā Egejas jūras bagātība Tinosas sala ir laba alternatīva. Ceļš no Santorini uz Tinosu kuģojot aizņem apmēram divas stundas, bet no Mikonas - vien pusstundu.

Tinosā atrodami daudzi mazi ciematiņi, kas savulaik tika sacelti patālāk no krasta, lai izvairītos no sirojošiem pirātiem. Galvaspilsētā atrodas Tinosas Dievmātes baznīca, kas esot uzcelta brīnumainas svētbildes vietā un pievilina svētceļotājus no visas pasaules.

Tiesa gan, no turienes nevarēs saskatīt Amsterdamu - vienu no visvairāk apmeklētajām pilsētām Eiropas ziemeļu daļā. Amsterdama ar tās muzejiem, kanāliem un aktīvo naktsdzīvi ir Nīderlandes lielākais tūrisma galamērķis, ko 2017.gadā apmeklēja 19 miljoni cilvēku: par diviem miljoniem vairāk nekā visā Nīderlandē iedzīvotāju. Pilsētai vislielākās problēmas sagādā lētas atpūtas kārotāji, kuri ar zemo cenu aviokompānijām ierodas no Lielbritānijas, Francijas, Vācijas un citām vietām, paliek "Airbnb" dzīvokļos (kuru īpašnieki nereti "aizmirst" samaksāt nodokļus no gūtajiem ieņēmumiem) un lielāko daļu laika pavada, ballējoties sarkano lukturu rajonā. Vasaras sezonā nedēļas nogalēs pūļi ir tik lieli, ka glābēji dažkārt nespēj izlauzties cauri, lai palīdzētu cilvēkiem, kuriem palicis slikti.