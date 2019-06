Futbola virslīgā ar diviem mačiem sāksies trešais aplis

Vispirms plkst.18 "Ventspils" savā laukumā uzņems Jūrmalas "Spartaku". Šī cīņa būs vērojama "Best4Sport TV Extra" kanālā, kas bez maksas pieejams lietotnē "Shortcut". Abas komandas šosezon spēkiem mērojušās jau divas reizes. Vispirms savā laukumā ar 2:1 uzvarēja "Ventspils", bet pēc tam ar 4:3 savu skatītāju priekšā to paveica jau "Spartaks". Ventspilnieki pēdējos divos mačos spēlējuši ļoti nesekmīgi, jo viņi piedzīvojuši pārliecinošus zaudējumus pret RFS un "Liepāju", turklāt kopējā vārtu attiecība bijusi 1:8. Tikmēr "Spartaks" iepriekšējā kārtā ar 1:6 pamanījās zaudēt Latvijas čempionei "Riga", lai gan pirms tam šai komandai bija piecas uzvaras pēc kārtas. Otrā šodienas spēlē plkst.20 RFS futbolisti stadionā "Arkādija" tiksies ar "Liepāju". Spēle būs redzama "Best4Sport TV". Abu komandu sezonas pirmajā tikšanās reizē uzvaru ar 2:0 guva RFS, bet otrā cīņa maijā beidzās 0:0. RFS futbolistiem pēdējās kārtās zaudējumi mijušies ar uzvarām, bet panākumu sērija tai nav bijusi kopš aprīļa, kas vienkopus ar neveiksmīgiem rezultātiem licis zaudēt vadību virslīgas kopvērtējumā. Tikmēr "Liepāja" ir uz viļņa, jo pirms piecām dienām tā principiālā cīņā ar 4:0 sagrāva "Ventspili". Tiesa, nupat RFS papildināja sastāvu ar Latvijas izlases pussargu Andreju Cigaņiku. Trešdien šī kārta turpināsies ar "Daugavpils" - "Metta" un "Riga" - "Jelgava" divcīņā, bet šo kārtu izlaiž "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" (ViA). Ar 34 punktiem 16 spēlēs kopvērtējuma vadībā ir "Riga" komanda, kurai ar 31 punktu seko RFS. Trešā ar 25 punktiem ir "Spartaks" komanda, bet tālāk ar 24 punktiem ir "Valmiera Glass"/ViA. Piekto vietu ar 20 punktiem ieņem "Liepāja", kam ar tādu pašu bilanci seko "Ventspils". Septītā ar 19 punktiem ir "Daugavpils", bet turnīra tabulu ar 16 punktiem noslēdz "Metta" un "Jelgava". Kā zināms, šajā sezonā virslīgā startē deviņas komandas, kas ir par vienu vairāk nekā pērn, līdz ar to viena vienība izlaiž konkrēto kārtu. Plānojams, ka nākamajā sezonā virslīgā startēs desmit vienības. Sezona noslēgsies 9.novembrī. Sākot ar šo sezonu, par turnīra ģenerālsponsoru kļuvis uzņēmumu grupa "Optibet". Jaunais sadarbības līgums starp biedrību "Latvijas Futbola virslīga" un "Optibet Sporta bārs" noslēgts uz turpmāko divu sezonu periodu. Tāpat turnīram ir jauna vizuālā identitāte. Pirms iepriekšējās sezonas turnīra rīkotāji noslēdza 2+1 gadu sadarbību ar "Best4Sport TV" kanālu, kas tādējādi pārraida virslīgas mačus. Šajā sezonā futbola virslīgas spēles atgriezušās arī kanālā "Sportacentrs.com TV" un Latvijas Televīzijas 7.kanālā (LTV 7). Iepriekšējā sezonā pirmo reizi kluba vēsturē par čempioni kļuva "Riga" komanda, aiz sevis atstājot "Ventspils" vienību, bet trešā bija RFS.