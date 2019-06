Dončičs atzīts par NBA sezonas labāko debitantu

Uz MVP godu pretendēja arī Džeimss Hārdens no Hjūstonas "Rockets" un Pols Džordžs no Oklahomasitijas "Thunder".

Savukārt gada labākā debitanta balvu saņēma talantīgais slovēnis Luka Dončičs no Kristapa Porziņģa pārstāvētās Dalasas "Mavericks". Divdesmitgadīgais Dončičs aizvadītajā sezonā 72 mačos caurmērā guva 21,2 punktus, izcīnīja 7,8 atlēkušās bumbas un veica 6,0 rezultatīvas piespēles, kamēr "Mavericks" palika ārpus izslēgšanas turnīra.

Tikmēr par labāko treneri tika atzīts "Bucks" stūrmanis Maiks Badenholcers, kurš balsojumā pārspēja Maiklu Melounu no Denveras "Nuggets" un Doku Riversu no Losandželosas "Clippers".

Labākā aizsardzības spēlētāja balvu saņēma Rūdijs Gobērs no Jūtas "Jazz", kuram konkurenci sastādīja MVP titula kandidāti Adetokunbo un Džordžs, bet par labāko rezervistu tika nosaukts Lū Viljamss no "Clippers", vēl uz šo balvu pretendējot arī lietuvietim Domantam Sabonim no Indiānas "Pacers" un Viljamsa komandas biedram Montrezlam Herelam.