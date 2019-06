Piecas negatīvākās Zodiaka zīmes

Jaunava

Visādi citādi miermīlīgās Jaunavas ciešākā kontaktā var atklāt kādu ne pārāk patīkamu rakstura iezīmi - šīs uz perfekciju vērstās Zodiaka zīmes pārstāvji nespēj atturēties no kritikas, kas nereti nomāc to tuviniekus. Jaunavas zīmē dzimušie savus komentārus bieži vien izsaka ļoti skarbi un tieši, kas var izraisīt konfliktsituācijas. Šīs Zemes zīmes pārstāvji pārsvarā pasauli redz negatīvās nokrāsās un ir ar tendenci nekam neticēt, tādēļ to piekasīgie monologi bieži vien no klausītājiem izsūc jebkādus spēkus.