ESPN: "Rockets" centīsies no "76ers" iegūt Batleru

Svētdien sāksies NBA brīvo aģentu tirgus, turklāt par vienu no tādiem kļūs arī Batlers, bet "76ers" plāno parakstīt ar basketbolistu jaunu līgumu, kas varētu sasniegt pat maksimāli iespējamos 190 miljonus dolāru (167 miljonus eiro) piecos gados. Tikmēr "Rockets" vēlas pierunāt "76ers", lai tā noslēdz jaunu līgumu ar Batleru un uzreiz viņu aizmaina uz Hjūstonu, tādējādi saņemot pretī šīs komandas basketbolistus. Tiesa, tādā gadījumā pēc līgas noteikumiem Filadelfijas vienība spēlētājam var piedāvāt vien četru gadu kontraktu ar kopējo summu 140 miljoni dolāru (123 miljoni eiro). Ja šāds darījums starp abām komandām notiktu, visticamāk, "Rockets" būtu uz Filadelfiju jāaizmaina vismaz divi no šiem trim spēlētājiem - Klinta Kapelas, Ērika Gordona un Entonija Leona Takera, kuri bijuši vieni no vienības līderiem. Tiesa, tas, visticamāk, būtu vairāku komandu apjomīgs maiņas darījums. Līdz ar to Batlers varētu pievienoties tādām "Rockets" zvaigznēm kā Džeimsam Hārdenam un Krisam Polam, tomēr liels jautājums tad būtu par komandas iekšējo saskaņu, jo šie basketbolisti ir pazīstami ar saviem ne pārāk vienkāršajiem raksturiem. Jau pērn "Rockets" par Batleru piedāvāja Minesotas "Timberwolves" komandai četras pirmās kārtas izvēles nākotnes NBA draftos, tomēr pēcāk spēlētājs nonāca "76ers" sastāvā. Batlers savas karjeras laikā NBA regulārajā čempionātā vidēji mačā iemetis 16,7 punktus, kamēr izslēgšanas turnīrā viņa kontā caurmērā 17,3 punkti.