Papua - Jaungvinejā sācies Ulavuna vulkāna izvirdums

Ekvatoriālajās debesīs no Bismarka arhipelāga vulkāna vertikāli izšļākusies lava, sacīja uzņēmuma "Niugini Helicopters" helikoptera pilots, kas izvirduma brīdī lidojis netālu no krātera. Pelni no vulkāna izvirduši jau pirms tam agri no rīta.