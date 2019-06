Pētījumā noskaidrots, ka kaķi atdarina savu saimnieku uzvedību

Izrādās, ka neatkarīgie un graciozie četrkājaiņi "pārņem" tādas saimnieku iezīmes kā ekstravertu (atvērtu, sabiedrisku) uzvedību, nervozumu un emocionālu stabilitāti. Aptaujas autori ievākuši datus no 3000 kaķu saimniekiem, un ar īpaša testa palīdzību noteikuši to atvērtības, ekstravertas uzvedības, draudzīguma, apdomīguma un neirotisma līmeņus.

"Daudzi kaķu īpašnieki redz savus mīluļus kā daļu savas ģimenes un veido ar tiem ciešas sociālas saites. Pastāv liela iespēja, ka kaķus tiešā veidā ietekmē tas, kā pret tiem izturamies, kas varētu mainīt to uzvedības iezīmes," atklāj viena no pētījuma autorēm, Lorena Finka no Notingemas Trenta universitātes.