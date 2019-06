Princis Viljams: Ja kāds no maniem bērniem būtu homoseksuāls, es to pieņemtu un atbalstītu

Princis Viljams atbildējis, ka pēdējā laikā ir par to daudz domājis: "Neviens par to tā īsti neaizdomājas līdz brīdim, kad pats kļūst par vecāku. Manuprāt, tam noteikti nebūtu ne vainas."

"Es vēlētos, lai mēs dzīvojam sabiedrībā, kur homoseksualitāte netiek uztverta kā kaut kas nepareizs, bet man jāņem vērā ģimene, no kuras nāku un pozīcija, kādā mēs esam, tāpēc esmu par to nedaudz uztraucies," vaļsirdīgi atklāja princis Viljams, norādot, ka viņš ar sievu Keitu ir par to daudz runājis. "Mēs viens otru atbalstām un būtu gatavi iziet cauri šim procesam, lai arī cik daudz šķēršu, diskriminācijas un naidīgu vārdu varētu tikt raidīts mūsu bērnu virzienā."