Jauna informācija par Skaidrītes Valdgeimas slepkavību: zināms iespējamais uzbrucējs

Ceturtdien, 28. jūnijā, publiskots uzbrucēja vārds, kas vienā no Dublinas viesnīcām noslepkavoja, iespējams, Latvijas valstspiederīgo trīs bērnu māti Skaidrīti Valdgeimu. Tiek ziņots, ka slepkava varētu būt no Latvijas, ziņo Īrijas medijs "The Irish Times".