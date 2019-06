Latvijas handbola izlase EČ apakšgrupā tiksies ar Spāniju, Vāciju un Nīderlandi

Šīs izlases cīnīsies C apakšgrupā, kas savus dueļus aizvadīs Norvēģijas pilsētā Tronheimā.

Čempionāta organizatoriem bija tiesības vienu izlasi jau ievietot kādā no apakšgrupām. Līdz ar to jau pirms izlozes bija zināms, ka Horvātija spēles A apakšgrupā Grācā, Austrija cīnīsies B apakšgrupā Vīnē, Vācija duelēsies C apakšgrupā Tronheimā, kur D apakšgrupā spēles aizvadīs arī Norvēģija, Dānija mēros spēkus E apakšgrupā Malmē, bet Zviedrija savus pretiniekus eksaminēs F apakšgrupā Gēteborgā.