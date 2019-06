Vai tur kāds ir? Zinātnieki noteikuši vietu, no kuras kosmosā nāk spēcīgi radioviļņi

"Šis ir mirklis, kuru astronomi ir gaidījuši kopš kosmisko radioviļņu atklāšanas 2007 gadā," teicis Austrālijas Zinātnes biedrības pētnieks Kīts Bannisters. Viņš portālam atklājis, ka "ja cilvēks stāvētu uz Mēness un skatītos uz Zemi, mūsu iegūtā precizitāte viņam ļautu ieraudzīt ne tikai pilsētu, bet arī rajonu un pat kavrtālu, no kura nāk šis signāls".

Kopš 2007. gada reģistrēti vien 85 kosmisko radioviļņu "uzliesmojumi". Vairumā gadījumu runa ir par vienu signālu, taču ir pāris gadījumu, kas atkārtojas no tās pašas vietas. 2016. gadā pētniekiem izdevies atklāt atrašanās vietu galaktikai, no kuras nācis atkārtots signāls, taču šī ir pirmā reize, kad atrašanās vieta noteikta izolētam signālam. Šie radioviļņu uzplaiksnījumi ir ļoti īsi - mazāk kā milisekundi gari, kas padara to izcelsmes vietas meklēšanu par ļoti sarežģītu procesu.