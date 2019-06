Pieci populāri pieņēmumi, kas var izjaukt attiecības

Portāla speciālisti apgalvo, ka gaidas attiecībās veidojas uz cilvēka agrīnās pieredzes bāzes. Bērni gaida, ka vecāki tos pabaros, aizsargās un atbalstīs. Taču ir vecāki, kas pienācīgi nepilda šos pienākumus - ilgi atstāj bērnus vienus pašus, nereaģē uz lūgumiem un prasībām, ir auksti pret bērniem. Ja bērnam neizdodas iegūt no vecākiem uzmanību, tas jūtas pamests un nevajadzīgs. Viņā iemājo pārliecība, ka viņš nav pelnījis mīlestību.

Pieaugot, cilvēki vēlmi izjust mīlestību un uzmanību, kuru nav saņēmuši no vecākiem, pārnes uz citiem cilvēkiem. Daudzi no draugiem un mīļotajiem gaida, ka tie piepildīs to, kā viņiem trūcis bērnībā. Ja kāds izrāda laipnību, tie ir gatavi šim cilvēkam pilnībā uzticēties. Daudzi, gluži kā bērnībā, tic: ja tie labi uzvedīsies, izredzētais cilvēks to noteikti novērtēs to un neapšaubāmi iemīlēsies. Ja kāds nav gatavs uzņemties šo lomu, tie zaudē interesi un pārtrauc attiecības, neļaujot tām attīstīties.

Laimīgās attiecībās partneri uzmin otra domas un nolasa otra vēlēšanās, pirms tās ir izteiktas skaļi

"Viņš saprot mani no pusvārda. Es viņu jūtu pat no attāluma. Starp mums ir telepātiska saikne."

Kad partneri ir aizrāvušies viens ar otru vai ilgi dzīvo kopā, viņi patiešām noskaņojas uz viena viļņa, taču doma, ka kādam ir jāuzmin mūsu vārdu un rīcības jēga, ved pie vilšanās un nošķirtības no realitātes. Nav nejaušība, ka ticība tam, ka otrs cilvēks zina mūsu noslēpumainākās domas un sazinās ar mums ar slepenu zīmju palīdzību, bieži vien nāk kopā ar psihiskiem traucējumiem. Piemēram, cilvēki, kas cieš no šizofrēnijas, var izveidot iedomātas attiecības ar mazpazīstamiem cilvēkiem, gaidīt no tiem ziņas, norādījumus un aizsardzību.

Laimīgās attiecībās nav konfliktu

Nesaprašanās ir visiem. Lai cik saticīgi kāds dzīvotu, vienalga gadās strīdi. Ir pāri, kas tik ļoti tic tam, ka laime nav savienojama ar strīdiem, ka cenšas no tiem izvairīties ar visiem līdzekļiem. Rezultātā sakrājas pretenzijas, kas agri vai vēlu eksplodē ar pagalam iznīcinošu spēku.

Laimīgas attiecības vienmēr paliek tādas, kādas bija medusmēnesī

Lai attiecības būtu veselas un spēcīgas, tām ir jāattīstās. Katrs no mums dzīves laikā piedzīvo iekšējās pārmaiņas, krīzes, maina savus uzskatus un prioritātes. Uzskatīt, ka attiecībām visu laiku ir jābūt tādām, kādas tās bija sākumā, nozīmē noliegt cilvēka dabas mainīgumu.

Laimīgie pāri visu laiku pavada kopā un mīļotie viens otram neapnīk

Partneriem ir svarīgi pavadīt laiku kopā, lai labāk saprastos, uzturētu siltumu un pieķeršanos. Taču - tajā pašā laikā katram no mums ir savas intereses. Katram ir vajadzīgs laiks sev. Tiekšanās par visām varītēm dalīt visu dzīvi uz divi var novest pie abpusējas spriedzes un attālināšanās.

Ja pie attiecībām ir "jāstrādā", tas nozīmē, ka ar tām kaut kas nav kārtībā

Viens no izplatītākajiem maldiem – harmoniskas attiecības attīstās gludi. Tiklīdz pāris saskaras ar strīdiem un aizvainojumu, tas liecina par to, ka partneri jau sākotnēji ir izvēlējušies nepareizo.