Ukrainas izlases uzbrucēja Raduloviča: Latvietes bija psiholoģiski stiprākas

"Nedarījām to, ko no mums prasīja. Neko nevarējām iesākt pret Dikeulaku, treneris prasīja mums spēlēt agresīvāk. Treneris vienmēr uzsver, ka aizsardzībā nav tikai jāaizsargājas - ir nepieciešams arī uzbrukt. To mēs nedarījām," Ukrainas Basketbola federācija citē Radulovičas teikto.