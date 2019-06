Jauna Ziemeļkorejas vadoņa Kima Čenuna biogrāfija sniedz ieskatu mazāk zināmos faktos par topošo līderi, kurš jau no bērnības gatavots "diženā līdera" lomai. Šie fakti izklāstīti nesen iznākušā grāmatā, ko sarakstījusi ASV laikraksta "The Washingron Post" žurnāliste Anna Fifilda.

Grāmatas "Diženais mantinieks: Kima Čenuna slepenais uzplaukums un valdīšana" ("The Great Successor: The Secret Rise and Rule of Kim Jong Un") autorei izdevies aprunāties ar daudziem cilvēkiem, kas personīgi pazinuši Kimu, tostarp ar viņa tanti un tēvoci.