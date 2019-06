Iekšlietu ministrija plāno dubultot fotoradaru skaitu

Izvērtējot to darbību, secināts, ka vietās, kur tiek kontrolēts braukšanas ātrums, būtiski samazinājies bojāgājušo skaits, saka Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs Dmitrijs Trofimovs.

Plānots iegādāties 50 jaunus radarus un arī 50 to mulāžas. Tās līdz šim Latvijā nav izmantotas, bet citu valstu pieredze liecina, ka arī mulāžas ir efektīvas, norāda Ceļu satiksmes drošības direkcijā (CSDD).

"Mēs esam pilnīgi par to, ka to vajag darīt. Tad ir iespēja manevrēt ar šīm iekārtām. Laika periodā vienā vietā kontrolēt ātrumu, laika periodā -otrā vietā kontrolēt. Jo nav jau mērķis katru vadītāju noķert un sodīt. Ir mērķis kopējo plūsmu padarīt lēnāku un satiksmes situāciju uzlabot Latvijā. Un tie ir tie līdzekļi, ar kuriem to var izdarīt," uzsver CSDD valdes loceklis Jānis Golubevs.