Rīdzinieku pārsteidz helikopters pāris metrus no loga

Raidījumā intervētais Sandris dzīvo Duntes ielā un "Degpunktā" atklājis, ka ilgstoši mitinoties augstajā četrpadsmitajā stāvā, neuztraucas par to, ka caur viņa logiem varētu ielūkoties kāds nejaušs garāmgājējs. Liels bijis viņa izbīlis, kad ar lielu troksni pāris metrus no loga rūtīm garām aizlidojis prāvs helikopters, kura vadītājs, šķiet, centās atrast vietu, kur piezemēties.

Atguvies no pārsteiguma, Sandris izlēma ar mobilo telefonu nofilmēt tālāko lidaparāta maršrutu. Izskatās, ka pilots vēlējās nosēsties uz lielveikala "Sky and More" jumta, vietā, kur savus auto novietojuši iepirkšanās centra klienti.