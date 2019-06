Latvijā smēķē gandrīz ceturtdaļa iedzīvotāju

Biežāk ik dienas smēķē vīrieši. To dara 38,3% vīriešu un 12% sieviešu. Saskaņā ar SPKC datiem sevi par nesmēķētājiem sauc 56,2% iedzīvotāju.

No smēķētājiem liela daļa jeb 33,8% katru dienu smēķē 26 un vairāk gadus, tikmēr 21 līdz 25 gadus smēķē - 10,4%, 16 līdz 20 gadus - 16,1%, 11 līdz 15 gadus - 11,8%, sešus līdz desmit gadus - 17,9%, bet no gada līdz vienam smēķē apmēram 10% iedzīvotāju.

Lielākā daļa jeb 43,5% no smēķētājiem vēlētos šo nodarbi atmest, kamēr 20,3% to nevēlas. Vienlaikus 36,2% smēķētāju nav pārliecināti, vai vēlētos atbrīvoties no kaitīgā ieraduma.