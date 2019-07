Zodiaka zīmes, kurām skauž citu veiksme

Vērsis

Šī ir mantkārīgākā no visām Zodiaka zīmēm - zem šī zvaigznāja dzimušie jau no bērnības sapņo dzīvot komfortā un pārticībā, un, ja kādam šis pārtikušais stāvoklis ir sasniegts, it īpaši, ja bez piepūles, Vēršus pārņem spēcīga skaudība. Tiesa, šīs sajūtas šos Zemes stihijas pārstāvjus tikai motivē pašiem strādāt vairāk, lai sasniegtu pašiem savu pārticību.