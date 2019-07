Kuras Zodiaka zīmes nav piemērotas uzņēmējdarbībai?

Zivis

Šīs Ūdens stihijas pārstāvjiem ir attīstīta intuīcija, taču tie ne vienmēr ir gatavi tai uzticēties. Viņiem uzņēmējdarbībā īpaši traucē lēnprātība un atbildības trūkums - Zivis bieži vien cer, ka liktenis visu atrisinās viņu vietā. Zivis ir radošas personības, taču bieži vien to slēpj, baidoties no citu izsmiekla. Šīs Zodiaka zīmes pārstāvjiem sevī jākultivē drosme uzsākt darbību jomās, kuras tām tiešām patīk un interesē. Zivīm nevajadzētu baidīties izmantot arī to iedzimtās pārliecinošās diplomāta spējas.