Piecas Zodiaka zīmes, kas labprāt sāpina cilvēkus

Teju katrs būs dzirdējis par "enerģētiskajiem vampīriem" - cilvēkiem, kuri gūst spēkus un baudu no tā, ka citiem klājas slikti. Par to, kuras no Zodiaka zīmēm visbiežāk apzināti no līdzcilvēkiem izsūc dzīvesprieku, vēsta portāls "Postimees".