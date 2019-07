Kādas bailes vīrieši noklusē visbiežāk?

Bailes no atlaišanas

Darba zaudēšana nozīmē ne tikai finansiālās labklājības zaudēšanu, bet arī nedrošību par nākotnes nestajiem izaicinājumiem. Jo smagāk, ja runa ir par vīrieti, kuram ir ģimene, par kuru jārūpējas.

Vīriešiem jau no bērnības tiek stāstīts, ka viņu galvenais uzdevums ir nodrošināt stabilu naudas plūsmu. Viņi bieži vien baidās uzsākt attiecības uzskatot, ka no viss, ko sieviete vēlas no savas otrās pusītes, ir nauda. Protams, ir daudzas sievietes, kurām finansiālais aspekts attiecībās nav primārs, taču vīrieši bieži vien savu "partnera potenciālu" mēra ar savu finansiālo labturību.

Nedrošība par savu augumu

Sabiedrībā un medijos tiek rādīts diezgan konkrēts ideālā vīrieša tēls - šāds vīrietis noteikti ir gara auguma. Puiši bieži vien uzskata, ka sievietes interesē tikai un vienīgi garāki vīrieši, un tiem var nolaisties rokas no domas par to, ka neviena neuzskatīs tos par gana pievilcīgiem aizmirstot par to, ka simpātiskākā katra cilvēka īpašība ir pašpārliecinātība.

Meistarība gultā

Protams, publiski katrs vīrietis par sevi izsakās kā par absolūtu gultas karali, kurš tikpat kā ir izgudrojis seksu kā tādu, taču patiesībā ļoti daudzi vīrieši jūtas nedroši par savām spējām intīmajā sfērā. Galvenokārt vīriešus satrauc savas spējas apmierināt partneri, doma par to, ka partnere tēlo savu baudu un, protams, mūžsenais jautājums par izmēru.

Mati un spalvas

Savādākais ir tas, ka šī problēma ir šķietami visaptveroša - tie, kuri no dabas ir "pūkaināki", uztraucas par to, ka šķietami nejaudā skūties pietiekami bieži, savukārt tie, kuriem apmatojums ir retāks, uztraucas par to, ka tie nešķiet gana vīrišķīgi. Stiprā dzimuma pārstāvjus neuztrauc tikai mati uz galvas (lai arī bailes no plikpaurības piemeklē vai katru vīrieti), bet arī bārda, ūsas un pat padušu apmatojums.

"Cik vīriešu viņai ir bijis pirms manis?"