"Apollo Group" atklās jauna koncepta KFC restorānu tirdzniecības centrā "Akropole"

Franšīzes jaunie īpašnieki, Igaunijas kompānija "Apollo Grupa", kam pieder arī vairāki citi Baltijā veiksmīgi zīmoli, restorāna apmeklētājiem sola vēl nebijušu klientu servisa pieredzi, un jau tuvāko gadu laikā KFC restorānu skaitu Latvijā plānots trīskāršot. Šobrīd uzņēmums aktīvi meklē jaunus darbiniekus, kuri pēc profesionālu apmācību iziešanas jau drīzumā aizpildīs kādu no daudzajām darba vietām.

Jaunā koncepta KFC restorānā paredzētas 75 sēdvietas, ko papildinās digitālās ēdienkartes, pašapkalpošanās kases un bezmaksas atkārtotās dzērienu uzpildes stacijas. Papildus KFC vistu spārniņiem restorāna ēdienkartē būs pieejami arī dažādi citi ēdieni, sākot no uzkodām un sviestmaizēm līdz cāļa gaļas maltīšu groziem un desertiem, kas pagatavoti, izmantojot rūpīgi izvēlētas sastāvdaļas un ievērojot augstākās kvalitātes standartus.

KFC restorānu tīklu "Apollo Group" vadīs "KFC Baltics" izpilddirektors Marius Stonkus. Viņa pārraudzībā īpašu uzmanību plānots veltīt arī jauno un esošo darbinieku apmācībām ārzemēs pie nozares profesionāļiem, un jau tuvāko gadu laikā iecerēts izveidot apmācību centru arī uz vietas Baltijā, kur klientu apkalpošanas standartus apgūs kā viesmīļi un maiņu vecākie, tā arī restorānu menedžeri un to asistenti. Primāri jaunus restorānus paredzēts atvērt galvaspilsētās, taču Stonkus plāno paplašināšanos tuvākos un tālākos reģionos arī citviet Latvijā un Baltijā.

"KFC ir spēcīgs starptautisks zīmols, kas šobrīd visā pasaulē piedzīvo strauju attīstību, ik gadu atverot vairākus tūkstošus jaunu restorānu vairāk nekā 136 valstīs, un ir liels prieks, ka tie kļūst aizvien pieejamāki arī Rīgas iedzīvotājiem un viesiem. Mūsu mērķis ir apmeklētājiem piedāvāt lielisku servisu un vienmēr garšīgas maltītes, ko baudīt gan ikdienā, gan īpašās reizēs. Kopā ar Yum! Brands (KFC) "Apollo Grupai" pieder jau četri KFC restorāni Baltijā, un katrā no pilsētām mēs īpaši rūpējamies par to, lai ievērotu augstākos kvalitātes standartus, investējot uzņēmuma darbinieku izaugsmē un pagatavojot ēdienus pēc to oriģinālajām receptēm, lai KFC būtu vieta, kur atgriezties un arī būvēt veiksmīgu karjeru. Cilvēki vienmēr būs mūsu prioritāte," komentē KFC izpilddirektors Baltijas valstīs Marius Stonkus.