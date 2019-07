Vimbldonas čempione Kerbere piedzīvo zaudējumu jau otrās kārtas mačā

Kerberei līdz ar zaudējumu nāksies šķirties no ievērojama skaita WTA ranga punktiem. Tikmēr Deivisa, iekļūdama trešajā kārtā, atkārtojusi savu šī turnīra labāko rezultātu.

Dāmu sacensībās pasaules ranga un arī turnīra pirmais numurs Ešlija Bārtija no Austrālijas ar 6-1, 6-3 pārspēja Alisoni van Ujtvanku no Beļģijas, kura WTA rangā atrodama 58.pozīcijā.

Bārtijai šogad ir iespēja kļūt tikai par otro tenisisti vēsturē, kura vienlaikus spējusi izcīnīt uzvaras gan Francijas atklātajā čempionātā, gan prestižajā Vimbldonas turnīrā. Iepriekš to 2015.gadā paveica Serēna Viljamsa.

Stīvensa trešajā kārtā spēkosies ar Johannu Kontu no Lielbritānijas (WTA 18.), kura ir turnīra 19.numurs, bet otrajā mačā ar 6-3, 6-4 tika pārspēta Čehijas sportiste Kateržina Sinjakova, kura WTA rangā ieņem 38.vietu.

Citā mačā turnīra sestais numurs Petra Kvitova no Čehijas (WTA 6.) ar 7-5, 6-2 uzvarēja Francijas tenisisti Kristīnu Mladenoviču (WTA 48.), bet čempionāta 21.numurs Elisa Mertensa no Beļģijas ar 7-5, 6-0 pārliecinoši uzvarēja Moniku Nikulesku no Rumānijas, kura WTA rangā ieņem 111.vietu.