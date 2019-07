Naktī no ugunsgrēkiem izglābti četri cilvēki

Īsi pirms pusnakts kādā dzīvojamā mājā Rīgā desmit kvadrātmetru platībā dega viens no dzīvokļiem. Glābēji no piedūmotajām telpām izglāba vienu cilvēku, kurš bija cietis un tika nodots mediķiem. Pirms VUGD ierašanās saviem spēkiem evakuējās 20 cilvēki. Plkst. 1.40 ugunsgrēks tika likvidēts.

Izmantojot izbīdāmās kāpnes, ugunsdzēsēji no ēkas otrā stāva izglāba divus cilvēkus, bet no ēkas pirmā stāva izglāba vienu cilvēku caur logu. Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās 11 cilvēki. Plkst. 3.36 ugunsgrēks tika likvidēts.