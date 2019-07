Madara Kiviča meitas svētkos izsaka īpašus un mīļus vārdus Andrim Kivičam

Dzimšanas dienā gaviļnieku aizķert aiz rokas uz vienu bildi, ja ir tik liela jautrība, kā @nikaboom_official studijā, ir teju neiespējami. 😆 Tādēļ mēs krājam nevis bildes, bet atmiņas! Toties dažas lietas atzīmēt gribās un pat vajag! Paldies visiem Keitijas draudziņiem un viņu vecākiem par klātbūtni Keitijas svētkos. Paldies tiem draudziņiem, kas ir "deportēti uz laukiem", bet tik un tā apsveica! Nogurusi, bet laimīga. 💚 Paldies @nikaboom_official bumbu studijai, aizvien pārliecinos, ka bumbas ir aktuālas nevien bērniem, bet arī vecākiem. 😅 Superīga atmosfēra. 🎉🎉🎉 Un nelīst lietus(jo mūsu valstī šobrīd ir kaut kas starp rudeni un pavasari) 😆 Paldies, protams, arī Andrim par mūsu koķeto, labsirdīgo un lielisko meitiņu! 😊 Un visiem, visiem..sveicējiem un labu vēlētājiem! Apturiet mazliet laiku, jau 7 gadi! 😆 #birthday #7yearsold #momanddaughter #happy #Nikaboom

