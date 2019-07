Slavena pašmāju influencere kritusi interneta asprāšu nežēlastībā

Robina Šarmas “Līderis bez Titula”. 📖 Ar šo grāmatu pirms pieciem gadiem aizskās mana mīlestība pret grāmatām. ♥️ ⁣ ⁣ Nelielu ieskatu kā tā darbojās manā labā pirms pieciem gadiem jūs jau būsiet lasījuši pie manām iepriekšējām publikācijām. ☀️ Kā no nevēlama darba, ar grāmatas palīdzību strauji attapos fantastiskā uzņēmumā darot darbus kuri sagādā prieku! 🙌🏻⁣ ⁣ Tad nu padalīšos šodienas sajūtās un to kā šobrīd redzu grāmatu. 🙈 Tās virziens varētu šķist ir vērsts uz karjeru, bet pamatdoma un tas kā šodien redzu un izjūtu “Līderi bez Titula” ir šāda.. Lai kur es būtu, lai ko es darītu, daru to tik labi cik vien manos spēkos. 🙌🏻 Šī pozīcija ir manī ik uz soļa, es atbildu par domām ko raidu kosmosā, es cenšos vairāk pateikties, es cenšos būt labāka dienu no dienas, jebkurā solī un jebkurā lomā. ☀️ ⁣ ⁣ ⁣ Tas palīdz dzīvot saskaņā ar sevi. 🙏🏻 Vakarā liekot galvu uz spilvena ir brīnišķīgi apzināties, esi darījis visu kas Tavos spēkos vairojot labo. 🙌🏻 Un pat ja ir dienas kad tas nav izdevies tik spīdoši kā gribētos, apzinies to, pieņem to un strādā pie tā. 😌⁣ ⁣ Esi labākā sevis versija visur kur Tava doma un pirkts skaras! ♥️⁣ ⁣ Kā ar Tevi? Vai esi atmodinājis savu iekšējo līderi? Ļoti interesē Tavas pārdomas un sajūtas. 🙏🏻♥️⁣ ⁣ @robinsharma #🙌🏻 #lasuarlindu ⁣

