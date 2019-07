11. jūlijā aprit divi gadi, kopš Dubeņu meža masīvā bez dzīvības pazīmēm tika atrasts piecus gadus vecais Ivans Berladins . Puisēns 10 dienas iepriekš bija izgājis no mājām un šķietami izgaisis. Viņa meklēšanai sekoja teju visa Latvija un tajā iesaistījās aptuveni 4000 brīvprātīgo.

Ivans Berladins nāca no lielas ģimenes – viņš dzīvoja kopā ar mammu un trīs brāļiem un māsām. Ar vecākajiem brāļiem Ivans bieži apciemoja netālu dzīvojošo vecmāmiņu, puikas esot nākuši pēc saldumiem.

Vecmāmiņa mazbērnus arī regulāri pieskatījusi. Ivanam ļoti paticis iet uz netālu esošo pludmali. Kāda kaimiņiene "TV3 Ziņām" puiku raksturoja kā ļoti gudru, kā arī piebilda, ka viņš vienmēr braukājis ar velosipēdu. Ivanam patika iet bērnudārzā, tādēļ māte viņu bieži no tā izņēma tikai neilgi pirms slēgšanas. Šoruden puikam būtu jāsāk iet skolā. Taču Ivana dzīve pārtrūka pirms diviem gadiem meža masīvā pie Dubeņu ciema.

2017. gada 2. jūlijā ap pulksten 15.00 Valsts policijā (VP) saņemts iesniegums par to, ka iepriekšējā dienā ap plkst. 08.30 no savas dzīvesvietas Liepājā, Pāvilostas ielā izgāja piecgadīgais Ivans Berladins. Līdz tam brīdim zēna atrašanās vieta nebija zināma un policija lūdza brīvprātīgo palīdzību zēna meklēšanā.

VP rīcībā bija informācija, ka iepriekšējā dienā ap pulksten 10.00 kāds iedzīvotājs manījis zēnu ar līdzīgām pazīmēm autobusa pieturā, līdz ar to tika uzskatīts, ka zēns var atrasties arī kaut kur pilsētas centrā.

Policija vairākkārt saņēma informāciju par iespējamo Ivana atrašanās vietu, tomēr, to pārbaudot, sniegtās ziņas izrādījās nepatiesas. Meklēšana turpinājās visu dienu un nakti, tajā iesaistījās vairāk nekā 2000 brīvprātīgo, bet vēl aizvien bez panākumiem.

Ivans tika izsludināts starptautiskā meklēšanā, policija pieļāva, ka viņš varētu būt Lietuvā vai Igaunijā. VP rīcībā bija vēl kāda detaļa, kas, cerams, varēja palīdzēt atrast bērnu – Ivanam rokās, iespējams, bija rotaļlieta – sarkans vilcieniņš, kuru viņš gandrīz nekad neizlaida no rokām.

Ivana mamma uzskatīja, ka puisēns ir ieslodzīts kādā dzīvoklī vai izvests no valsts. Viņa pauž viedokli, ka zēns kaut kur tiekot turēts pret paša gribu. Māte arī noliedza iepriekš izskanējušo, ka Ivans cietis no vardarbības ģimenē.

5. jūlijā meklēšanā aktīvāk tika iesaistīti ūdenslīdēji un armija. VP, sadarbojoties ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centru, izveidoja platformu, kurā liepājnieki tika aicināti dalīties ar video, kas uzņemti, sākot no 30. jūnija, Liepājā un tās apkārtnē. Tie iedzīvotājus, kuri dzīvo ārpus Liepājas, tikai aicināti dalīties ar videomateriāliem, kuros fiksēts zēns, kurš varētu būt Ivans Berladins.

Brīvprātīgo vidē izskanēja dažādas versijas, kas atgadījies ar Ivanu. Raidījums "Degpunktā" apkopoja populārākās no tām. Daži uzskatīja, ka puika slēpjas, citi savukārt bija pārliecināti, ka viņu apzināti slēpj kāds pieaugušais. Izskanēja arī variants, ka notikušajā bēdā vainojama Ivana ģimene, bet puisēna brālim pavēlēts turēt muti.

7. jūlijā VP mājaslapā publicētā relīzē minēts, ka Ivans 1. jūlijā no rīta ap astoņiem Tosmarē iesēdās maršruta autobusā un aizbrauca Karostas virzienā. Bet pēc 20 minūtēm ar pilsētas maršruta mikroautobusu aizbrauca centra virzienā līdz Kuršu laukumam. Tobrīd izmeklēšanā oficiāli apstiprinātā informācija par pēdējo reizi, kad Ivans redzēts dzīvs ir sestdienā, 1. jūlijā, četros pēcpusdienā Spīdolas ielas rajonā, Liepājā.

Dienu iepriekš VP saņēma vairākus zvanus no iedzīvotājiem, ka uz ielas, sabiedriskajā transportā un citviet ir redzēti zēni, kuri pēc pazīmēm varētu būt bezvēsts pazudušais Ivans Berladins. Diemžēl, šīs personas par redzēto nereti ziņojušas policijai daudz vēlāk, nevis brīdī, kad redzējušas bērnu.

Vienaldzību raksturo fakts, ka puika viens pats brīvi varēja pārvietoties sabiedriskajā transportā un pastaigāties pa ielām, bet neviens pieaugušais nelikās par to ne zinis. Savukārt zēna kaimiņi publiski medijiem stāstījuši, ka bērna māte it kā situsi savus bērnus, tomēr viņi policijai par to neziņoja.