Latvijas universitātes starptautiskajos reitingos joprojām ieņem zemas vietas

Paaugstinot ārvalstu studentu īpatsvaru, sadarbību ar industriju un reputāciju kopumā, Rīgas tehniskajai universitāte (RTU) pakāpusies no 751.-800. vietu grupas uz 700.-750. vietu grupu.

"Mums ir izdevies strauji kāpināt mūsu zinātniskās darbības rezultātus, publikācijas, kā arī mums izdevies piesaistīt arvien lielāku un lielāku skaitu finansējuma no uzņēmumiem dažādu pētījumu veikšanai," saka RTU attīstības prorektors Artūrs Zeps.

Par to, ka ir pārspēta šobrīd reitingos ierādītā 801.-1000. vietu grupa, ir pārliecināts RSU. Dubultots starptautiski citētu publikāciju skaitu, pētniecībā no pašu līdzekļiem investēts pusotrs miljons eiro, katrs sestais ir viesprofesors, ārvalstu studenti veido ceturto daļu no studējošajiem.