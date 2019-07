Būtiski satiksmes ierobežojumi pirmdien uz Rīgas autoceļiem

Nepieciešamības gadījumā transportlīdzekļu un gājēju satiksme tiks ierobežota no plkst. 9.30 līdz plkst. 13.30 Pils laukumā, no plkst. 11 līdz 12.30 Brīvības laukumā, no plkst. 9.30 līdz 11.30 Gaujas ielā 12, laukumā pie Otro Meža kapu vārtiem, no plkst. 15 līdz pusnaktij - Valguma ielā un Uzvaras bulvārī pie Latvijas Nacionālās bibliotēkas.