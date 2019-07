Festivāls "We Love The 90's" no Rīgas tiek pārcelts uz Tallinu

Baltijas lielākā retro mūzikas festivāla "We Love The 90's" organizatori pieņēmuši lēmumu pārcelt pasākumu no Rīgas uz Tallinu. Tas tiek darīts vietējo organizatoru negaidītu personīgo izaicinājumu dēļ, kas saistīti ar tirdzniecības nosacījumiem festivāla teritorijā.