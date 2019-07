Kivičs demonstrē, cik reizes var piepumpēties

Piepumpējos 50 reizes ar 105 kg. svaru.Vajag 100 reizes, pirms pāris gadiem varēju...Bet es vispār esmu priecīgs, ka bez trenēšanās ir pulveris vēl kaut kāds.#pushupchallenge #workout #sport

