Serēna Viljamsa pēc zaudējuma "US Open" finālā esot apmeklējusi terapeitu

ASV Tenisa asociācija ("USTA") lēma, ka par šiem pārkāpumiem viņai jāsamaksā attiecīgi 4000, 3000 un 10 000 ASV dolāru sodi jeb kopā 17 000 ASV dolāri (14 685 eiro). Tiesa, tā gan ir niecīga daļa no 1,85 miljonu ASV dolāru prēmijas, ko viņa saņēma par fināla sasniegšanu.

Viljamsa finālā piekāpās Osakai, kura tādējādi kļuva par pirmo japānieti, kurai izdevies triumfēt kādā no "Grand Slam" turnīriem. Tomēr japānietes gūto uzvaru aizēnoja amerikānietes rīcība.

Sportiste savas pārdomas par pērnā gada "US Open" čempionātu publicēja arī savā "Instagram" profilā pēc tam, kad Vimbldonas ceturtdaļfinālā tika pārsēta viņas tautiete Elisona Rīske. Šajā ierakstā Viljamsa arī atklāja, cik ļoti nožēlo savu rīcību pret japānieti.

"Esmu patiesi lepna ar tevi un man ir ļoti žēl. Es domāju, ka daru pareizi, pastāvot par sevi, tomēr es nespēju iedomāties, ka mediji mūs centīsies sanaidot," vēstīja 37 gadus vecā Viljamsa. "Es labprāt izdzīvotu to brīdi vēlreiz. Biju, esmu un vienmēr būšu laimīga par taviem sasniegumiem, jo atbalstu tevi."

"Nevēlos, lai gaisma novēršas no vēl vienas sieviešu sportistes, īpaši no melnādainas tenisistes," piebilda amerikāniete, sakot, ka Osaka esot pieņēmusi viņas atvainošanos. Pati Osaka arī neslēpa, ka šāda rīcība no Viljamsas viņai esot likusi raudāt.