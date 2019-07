AT atceļ apgabaltiesas lēmumu LNOB strīdā ar TVNET par viedokļrakstu

AT spriedumā analizēja Eiropas Cilvēktiesību tiesas (ECT) spriedumus un AT praksi un atzina, ka Rīgas apgabaltiesa, izskatot lietu, nav ņēmusi vērā vairākus aspektus.

AT norādīja, ka apelācijas instances tiesas secinājumi, ka "publicētajā rakstā ir pārkāptas pieļaujamās kritikas robežas, paužot pārmērīgi rupju viedokli", ir izdarīti bez pietiekama pamatojuma, jo apgabaltiesa nav pareizi iztulkojusi un piemērojusi materiālo tiesību normas, nav ņēmusi vērā judikatūru un nav devusi pienācīgu vērtējumu argumentiem, apstākļiem un pierādījumiem lietā.

"Atbildība iestājas arī par nepamatota, rupja un klaji aizskaroša viedokļa paušanu bez jebkādas faktiskas bāzes," skaidroja tiesā. AT piekrita TVNET kasācijas sūdzības argumentam, ka spriedumā nav atklāts, kuri tieši no apstrīdētajā fragmentā lietotajiem vārdiem vai frāzēm attiecībā pret katru no prasītājiem ir uzskatāmi par rupjiem un nesamērīgi aizskarošiem bez pietiekamas faktiskās bāzes - kuri attiecībā pret LNOB un kuri pret fiziskajām personām.