Virtuve ir ne tikai telpa, kurā ikdienā tiek gatavotas gardas maltītes, bet arī vieta, kur parasti pulcējas visa ģimene. Lai padarītu to pēc iespējas mājīgāku, ērtāku un, protams, maksimāli funkcionālu, jāpieliek ne mazums pūļu.

Bieži vien mājoklī nav atsevišķas ēdamistabas, tādēļ virtuve kalpo visdažādākajiem mērķiem, nereti pat viesu uzņemšanai. Ja ģimenē aug bērni, ēdamgalds noder ne tikai mājasdarbu veikšanai, bet arī zīmēšanai, veidošanai, konstruēšanai un citām radošajām aktivitātēm. Tāpēc virtuvei jābūt iekārtotai tā, lai katrs ģimenes loceklis tajā justos ērti un varētu tajā omulīgi pavadīt brīvo laiku ģimenes vai draugu lokā. Kādi ir galvenie virtuves iekārtošanas pamatprincipi un kā padarīt to ne tikai mājīgu, bet arī funkcionālu, pastāstīsim raksta turpinājumā.

Ja telpa ir gana plaša, to iekārtojot, var izpausties daudz brīvāk, piemēram, ar tumšāku krāsu izvēli, masīvām mēbelēm, apjomīgiem tapešu rakstiem- tas būtiski neietekmēs telpas vizuālo uztveri. Taču, ja virtuve ir neliela un ekonomiski jāizlieto katrs tās centimetrs, priekšroka dodama gaišiem krāsu toņiem un smalkiem akcentiem, kas vizuāli padarīs to lielāku.

Der atcerēties, ka vertikālā virzienā svītrotas tapetes zemus griestus padara it kā augstākus, bet horizontāli- zemākus. Turpretī horizontāli svītrotas tapetes telpu it kā pazemina. Līdzīgu efektu var panākt interjerā iekļaujot pēc iespējas vairāk gaismu atstarojošu elementu, piemēram, stikla plauktiņus, lamināta vai akmens virtuves darba virsmas, metāliskas krāsas sadzīves tehniku.

Mazai virtuvei piemērotas vienkrāsainas vai sīkiem rakstiem klātas tapetes, tās iekārtojumā jāizvairās no smagnējiem akcentiem. Jāatceras, ka gaišas krāsas un smalkas līnijas vizuāli paplašina telpu, bet apjomīgi attēli un krāsu laukumi - gluži pretēji.

Izvēloties virtuves mēbeles, jāņem vērā telpas īpatnības. Ja plānots pasūtīt virtuves iekārtu, tad telpa pirms tam rūpīgi jāizmēra. Ja visi mērījumi veikti precīzi, katra virtuves iekārtas sastāvdaļa radīs papildus ērtības un ļaus telpu izmantot pēc iespējas efektīvāk. Liela uzmanība jāpievērš sienas skapīšu izmēram. Tiem jāatbilst telpas specifikai, jābūt ērti sasniedzamiem un atveramiem. Tādēļ, veicot telpas mērījumus, jāņem vērā to attālums līdz telpas stūriem.

Ja virtuve ir neliela, būtu jāatturas no izmērā lieliem virtuves skapīšiem. Tā vietā priekšroka būtu jādod pie sienas stiprināmiem plauktiem, kuri ne tikai vizuāli paplašinās telpu, bet arī ļaus ekonomiski izmantot visas telpas nišas.

Tomēr, ja telpas izmērs to atļauj, virtuvē var izmantot arī atsevišķus iebūvējamo mēbeļu elementus un sadzīves tehniku izvietot pēc saviem ieskatiem.

Ja virtuvei atvēlētā telpa ir neliela, svarīgi to izgaismot tā, lai tā būtu pēc iespējas gaišāka. Jo vairāk gaismas, jo plašāka izskatīsies telpa. Nedrīkst piemirst arī par atsevišķi izvietotiem gaismas avotiem, kuri apgaismos svarīgākās virtuves zonas, piemēram, darba virsmas. Lai telpu padarītu vizuāli plašāku, apgaismes objektus vajadzētu izvietot tuvāk stikla, netāla vai lamināta virsmām, kuras atstaro gaismu, radot iespaidu, ka telpa ir daudz plašāka, nekā tā ir patiesībā.

