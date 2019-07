Jonass izcīna ceturto vietu Āzijas "Grand Prix" kvalifikācijā

Par kvalifikācijas uzvarētāju kļuva francūzis Romēns Fevrs, kurš tuvākos sekotājus apsteidza par deviņām sekundēm. Tikmēr Jonass no līdera atpalika nedaudz vairāk nekā 24 sekundes.

Jonass jau pirmajos kvalifikācijas apļos ieņēma ceturto vietu, bet vēlāk kļuva skaidrs, ka latvietis, visticamāk, šo pozīciju arī varētu nosargāt, jo pa priekšu brauca pieredzējušais pasaules čempions Tims Gajsers no Slovēnijas. Cīņā ar Gajseru latvietim daudz variantu nebija, jo slovēnis ātri vien atrāvās no Jonasa un lielākoties turējās piecu sekunžu attālumā. Tikmēr Jonasa komandas biedrs Armīns Jasikonis no Lietuvas teju vai visu braucienu turējās aiz latvieša muguras, tomēr tā arī nespēja viņu apsteigt, finišēdams vien nepilnu sekundi aiz viņa.