Kurucs ar daudzpusīgu sniegumu palīdz "Nets" sasniegt Vasaras līgas pusfinālu

Kurucs šajā mačā nospēlētajās 24 minūtēs un 27 sekundēs guva četrus punktus, izcīnīja deviņas atlēkušās bumbas, veica četras rezultatīvas piespēles un pārtvēra trīs bumbas. Latvijas basketbolists grozā raidīja divus no septiņiem divpunktu metieniem, bet visi trīs trejači lidoja grozam secen. Vēl viņa kontā arī trīs kļūdas un četras piezīmes.

Pasečņiks šajā spēlē 13 minūtēs un 58 sekundēs netrāpīja visus piecus metienus no spēles, no kuriem viens bija trīs punktu vērtē, bet realizēja divus no četriem "sodiņiem". Latvijas basketbolista kontā desmit atlēkušās bumbas, divas kļūdas un sešas piezīmes.