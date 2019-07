"Medicīna ir galvenais iemesls, kādēļ varu vēl būt konkurētspējīga!" Serēna Viljamsa par sportistes karjeru

37 gadus vecā Viljamsa 13. gadu pēc kārtas sasniedza vismaz viena "Grand Slam" turnīra finālu. Viņa tiek uzskatīta par vienu no visu laiku labākajām pasaules tenisistēm. ASV tenisa zvaigzne atradās viena panākuma attālumā no sava 24. "Grand Slam" titula, taču zaudējums Halepai liedza to sasniegt.